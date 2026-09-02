Trabzonspor'da Conte sesleri! 3 aday var

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Trabzonspor yönetiminin teknik direktör adayları arasında Antonio Conte ismi dikkat çekiyor. Kariyerinde Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham ve Napoli gibi devleri çalıştıran İtalyan hoca; yüksek tempo, disiplin ve kazanma kültürüyle öne çıkıyor. Yönetimin şartlarını araştırdığı Conte, listenin en sansasyonel adayı konumunda.

PIOLI LİSTEDE

Bordo-Mavililer’in değerlendirdiği bir diğer önemli isim Stefano Pioli. Milan’ı 2021-22 sezonunda Serie A şampiyonluğuna taşıyan deneyimli teknik adam, özellikle oyuncu gelişimi ve hücum organizasyonlarıyla tanınıyor. Trabzonspor yönetiminin Pioli’nin mali şartları ve Türkiye’ye bakışı konusunda nabız yokladığı belirtiliyor.

Haberin Devamı

CONCEÇIAO SESLERİ

Trabzonspor’un gündemindeki güçlü adaylardan biri de Sergio Conceiçao. Porto’da uzun yıllar önemli başarılara imza atan Portekizli çalıştırıcı, agresif futbol anlayışı ve güçlü karakteriyle tanınıyor. Yönetimin, takımın yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak güçlü bir profil arayışında Conceição’yu ciddi seçeneklerden biri olarak değerlendirdiği öğrenildi.