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Trabzonspor'da Conte sesleri! 3 aday var

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor Teknik Direktör#Antonio Conte#Stefano Pioli
Trabzonsporda Conte sesleri 3 aday var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 08:30

Trabzonspor, Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör adaylarını belirledi.

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Trabzonspor yönetiminin teknik direktör adayları arasında Antonio Conte ismi dikkat çekiyor. Kariyerinde Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham ve Napoli gibi devleri çalıştıran İtalyan hoca; yüksek tempo, disiplin ve kazanma kültürüyle öne çıkıyor. Yönetimin şartlarını araştırdığı Conte, listenin en sansasyonel adayı konumunda.

Trabzonsporda Conte sesleri 3 aday var

PIOLI LİSTEDE

Bordo-Mavililer’in değerlendirdiği bir diğer önemli isim Stefano Pioli. Milan’ı 2021-22 sezonunda Serie A şampiyonluğuna taşıyan deneyimli teknik adam, özellikle oyuncu gelişimi ve hücum organizasyonlarıyla tanınıyor. Trabzonspor yönetiminin Pioli’nin mali şartları ve Türkiye’ye bakışı konusunda nabız yokladığı belirtiliyor.

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Trabzonsporda Conte sesleri 3 aday var

CONCEÇIAO SESLERİ

Trabzonspor’un gündemindeki güçlü adaylardan biri de Sergio Conceiçao. Porto’da uzun yıllar önemli başarılara imza atan Portekizli çalıştırıcı, agresif futbol anlayışı ve güçlü karakteriyle tanınıyor. Yönetimin, takımın yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak güçlü bir profil arayışında Conceição’yu ciddi seçeneklerden biri olarak değerlendirdiği öğrenildi.

Trabzonsporda Conte sesleri 3 aday var

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#Trabzonspor Teknik Direktör#Antonio Conte#Stefano Pioli

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