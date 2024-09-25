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Trabzonspor'da çifte sakatlık! Umut Bozok ve Arseniy Batagov hakkında açıklama

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#Trabzonspor#Sakatlık#Umut Bozok
Trabzonsporda çifte sakatlık Umut Bozok ve Arseniy Batagov hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 14:48

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Umut Bozok ve Arseniy Batagov’un sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu.

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Bordo-mavililerin sağlık kurulu başkanı Beşir, açıklamasında, “Futbol A takımımızın Gaziantepspor ile oynadığı maçtan sonra ağrı hisseden oyuncumuz Umut Bozok’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Diğer oyuncumuz Arseniy Batagov’un ise takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde (Adduktor) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır” dedi.

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#Trabzonspor#Sakatlık#Umut Bozok

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