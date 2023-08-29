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Trabzonspor'da çifte sakatlık

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Eren Elmalı#Süper Lig
Trabzonsporda çifte sakatlık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 21:41

Trabzonspor'da Eren Elmalı ve Tonio Teklic’in Çaykur Rizespor maçında sakatlandığı açıklandı.

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Trabzonspor'da ligin 3üncü haftasında oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen Eren Elmalı ve Tonio Teklic ağrıları sebebiyle sağlık kontrolünden geçti. Futbolcuların müsabakada sakatlandığı kontroller sonrası ortaya çıktı. Bordo-mavili kulüp, Eren ve Teklic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada," Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçı sonrasında sol kalçasında ağrı şikayeti bulunan oyuncumuz Eren Elmalı'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesinde sol kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Yine Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçı sırasında ayak bileğinde ağrı hisseden oyuncumuz Tonio Teklic'e yapılan muayene ve MR görüntülemesinde ise sağ ayak bileği dış yan bağlarında gerilme ve sıvı artışı tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullandı.

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#Trabzonspor#Eren Elmalı#Süper Lig

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