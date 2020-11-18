MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor
GeriFutbol Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 20:16 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında, top kapma, pas ve dar alan çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle