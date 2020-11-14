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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.11.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

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Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda mobilizasyon hareketlerinin ardından aerobik ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını 16 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek

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