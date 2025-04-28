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Trabzonspor'da büyük üzüntü: Golünü attı, göz yaşlarını tutamadı!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor U19#UEFA#UEFA Gençlik Ligi
Trabzonsporda büyük üzüntü: Golünü attı, göz yaşlarını tutamadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 21:14

UEFA Gençlik Finali'nde Barcelona U19'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor U19'da Bican Tibukoğlu, attığı golün ardından göz yaşlarına hakim olamadı.

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UEFA Gençlik Finali'nde Trabzonspor U19, İsviçre'nin Nyon kentinde oynanan müsabakada Barcelona U19'a 4-1 mağlup olarak turnuvayı 2. sırada tamamladı. 

Ülkemize ve Trabzon şehrine büyük gurur yaşatan gençlerimiz, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

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GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşmanın son bölümüne 4-0 geride giren Trabzonspor'da Bican Tibukoğlu'nun golü skoru belirledi. Tibukoğlu, kaydettiği golün ardından göz yaşlarına hakim olamadı.

Genç oyuncuyu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

ALKIŞLARLA SOYUNMA ODASINA GİTTİLER

Son düdükle birlikte büyük üzüntü yaşayan gençlerimizi, Barcelona takımı alkışlarla soyunma odasına gönderdi. 

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Trabzonsporda büyük üzüntü: Golünü attı, göz yaşlarını tutamadı

BAKAN BAK'TAN TEŞEKKÜR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen UEFA Gençlik Ligi Finali'nde ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızı tebrik ediyorum. Finale kadar Avrupa'nın sayılı takımlarını eleyerek göğsümüzü kabartan evlatlarımız, Avrupa ikinciliği ünvanı alarak küçümsenmeyecek bir başarı elde ettiler. Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızın bu başarısında emeği geçen başta futbolcu kardeşlerim olmak üzere, teknik direktör Eyüp Saka'ya, kulüp yöneticilerine ve tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum."

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#Trabzonspor U19#UEFA#UEFA Gençlik Ligi

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