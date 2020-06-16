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Haber Giriş: 16.06.2020 - 21:24,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da büyük şok! Nwakaeme, Fenerbahçe maçına devam edemedi...

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Trabzonspor'da büyük şok! Nwakaeme, Fenerbahçe maçına devam edemedi...
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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme , Fenerbahçe maçının 35. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinde Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Anthony Nwakaeme, 35. dakikada sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Trabzonspor'da sakatlanan Nwakaeme, yerini Bilal Başacıkoğlu'na bıraktı. Bordo mavili ekipte Jose Sosa da sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almamıştı.

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