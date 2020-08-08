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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 22:22,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Bülbüloğlu'nun yerine Göktaş getirildi

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Trabzonspor'da Bülbüloğlu'nun yerine Göktaş getirildi
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Trabzonspor Kulübünde bir süre önce istifa eden yönetim kurulu üyesi Önder Bülbüloğlu'nun yerine Zafer Göktaş getirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Önder Bülbüloğlu'ndan boşalan yönetim kurulu üyeliğine tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince 1'inci yedek üye Zafer Göktaş'ın getirilmesine karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.

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