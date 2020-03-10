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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 15:39,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

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Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu
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Trabzonspor'un yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçının kadrosu açıklandı.

Bordo-mavili takımın kadrosuna ertelemeden sonra transfer edilen Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme, sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet Çörekçi yer almadı.

Sakatlıkları geçen Joao Pereira ve Majid Hosseini ise maç kadrosuna dahil edildi.

Hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Malatya'ya giden bordo-mavili takımın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Majid Hosseini, Atakan Gündüz, Joao Pereira, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban.

Trabzonsporda BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

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