Trabzonspor'da Bruno Peres'in sözleşmesi feshedildi!

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Yeniden yapılanmaya başlayan Trabzonspor'da Bruno Peres ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Bruno Da Silva Peres arasındaki 31.05.2024 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Peres için ayrıca bir veda videosu da paylaşıldı.

2021 yazında Roma'dan bedelsiz olarak Trabzonspor'a gelen Peres, son iki sezonda Trabzonspor formasıyla 46 maça çıkıp 1 gol attı ve 2 de asist yaptı. Peres, Bordo-mavili formayla lig şampiyonluğu ve Süper Kupa zaferi yaşadı.