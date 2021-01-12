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GeriFutbol Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu ile yollar ayrıldı
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Futbol
Haber Giriş: 12.01.2021 - 18:30 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu ile yollar ayrıldı

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Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonsporda Bilal Başacıkoğlu ile yollar ayrıldı

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