Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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