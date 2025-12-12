Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi Savic sevinci!

Haberin Devamı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde yapılan çalışmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Stefan Savic de bugün yapılan antrenmanda yer aldı. Oyuncunun Beşiktaş maçı öncesi yapılacak olan antrenmanlarda kendini deneyeceği, durumunun ise maç günü netlik kazanacağı öğrenildi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.