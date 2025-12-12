×
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi Savic sevinci!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 20:02

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde, tedavi sürecini tamamlayan Savic de takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde yapılan çalışmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Stefan Savic de bugün yapılan antrenmanda yer aldı. Oyuncunun Beşiktaş maçı öncesi yapılacak olan antrenmanlarda kendini deneyeceği, durumunun ise maç günü netlik kazanacağı öğrenildi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

