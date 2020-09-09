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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

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Trabzonspor'da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

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  • Transfer Haberleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve tüm takımların güncel transferleri
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Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

 

Trabzonsporda Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

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