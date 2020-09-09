AA
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Trabzonspor'da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.
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