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Trabzonspor'da Berat Özdemir'e talip çıktı

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#Transfer#Berat Özdemir#Trabzonspor
Trabzonsporda Berat Özdemire talip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 18:24

Trabzonspor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir için Suudi Arabistan'dan teklif var.

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Süper Lig'e 2-0'lık İstanbulspor galibiyetiyle başlayan bordo mavililerde Berat Özdemir'e sürpriz talip.

Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Berat Özdemir için Suudi Arabistan'ın El İttifak kulübü 2.5 milyon Euro artı bonus içeren resmi teklif yaptı.

Oyuncu ayrılış sürecine sıcak bakarken, kulüpler arası görüşmeler devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon başında Gençlerbirliği'nden ayrılarak Trabzonspor'un yolunu tutan Berat Özdemir, Bordo Mavili formayla 36 maça çıktı ve 1 asistlik katkı yaptı.

Berat Özdemir 3 kez de A Milli Takım formasını giydi.

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#Transfer#Berat Özdemir#Trabzonspor

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