Trabzonspor'da Berat Özdemir ve Gervinho'dan 3 puan yorumu! 'Bizi en çok zorlayan takım...'

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Trabzonspor'un milli futbolcusu Berat Özdemir, 1-0 kazandıkları Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Berat'ın açıklamaları;

"Sahada seyri güzel bir maç vardı. Onların agresyonuna cevap vermeye çalıştık. Çok değerli bir 3 puan. Eksiklerimiz vardı, haftaya ben de olmayabilirim. Kim olmazsa olmasın, yerini dolduracak hem mantalitede, hem karakterde, hem sistemde bir takımız."

"10 hafta geride kaldı, bizi en çok zorlayan takım kesinlikle Göztepe. Ligin kalanında başarılar diliyorum."

GERVINHO: BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY...

Galibiyeti getiren golü kaydeden Gervinho ise, "Açıkçası zor bir galibiyetti. Karşımızda motive olmuş, sert basan, iyi oynayan bir takım vardı. Sahada ciddi ve sakin kalmayı başardık. Bizim açımızdan en önemli olan şey 3 puanı almaktı." dedi.

Attığı golü anlatması istenen Gervinho, "İlk yarı zordu ama az alan buluyorduk. Az alan olduğunda benim açımdan zor oluyor. 2. yarıda hocamız değişiklikler yaptı, daha fazla alan bulunca da benim gol bulmam kolaylaştı ve kontradan gol geldi." ifadelerini kullandı.