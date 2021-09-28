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Trabzonspor'da beraberlik serisi! Son 19 maçta 11 kez...

#Trabzonspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Trabzonsporda beraberlik serisi Son 19 maçta 11 kez...

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısından 1-1'lik sonuçla ayrılan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 19 maçta yenilmezken, en fazla alınan sonuç ise beraberlik oldu.

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En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 19 lig maçını kaybetmedi.

Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 19 maçında 8 galibiyet, 11 beraberlik elde ederken 204 gündür kaybetmedi.

- 22 puan kayıplı seri

Trabzonspor, yenilmezlik serisinde 11 maçta aldığı beraberliklerle 22 puan yitirdi.

Geçen sezon son 12 maçında 4 galibiyet, 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 7 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Maç bitsin istemedik

Maç bitsin istemedik

Bu sezon 7 maçta 6 puan kaybeden bordo-mavililer, aldığı beraberlikle iki kez de lider olma fırsatını değerlendiremedi.

Karadeniz ekibi, 7. haftayı 15 puan ile 16 puanlı Fenerbahçe'nin gerisinde ikinci sırada tamamladı.

- 39 maçta 14 beraberlik

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 39 lig maçına çıktı.

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Bordo-mavililer, bu karşılaşmaların 22'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 14 karşılaşma beraberlikle bitti, 3 maçta da yenilgi yaşadı.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri