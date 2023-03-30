Trabzonspor'da beklenmedik ayrılık! Vitor Hugo'nun yeni takımı belli oldu...

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti.

Sabah'ın haberine göre; bordo mavili kulüp, Vitor Hugo için Brezilya ekibi Bahia ile anlaşmaya vardı. Eşyalarını toplayan Brezilyalı futbolcunun, kısa süre içerisinde Trabzon'dan ayrılması bekleniyor.

Bahia, Vitor Hugo için Trabzonspor'a daha önce kiralık ve satın alma opsiyonlu olmak üzere 2 teklif yapmış ve 4 yıllık sözleşme önermişti. Vitor Hugo'nun transfer bedelinin de kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VARDI



2020 yılında Brezilya ekibi Palmeiras'tan 3 milyon 200 bin Euro bonservisle transfer edilen Hugo, bordo mavililerle 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Trabzonspor'da sözleşmesinin bitmesine 1 yılı bulunan oyuncunun ülkesine dönmeyi isteme sebeplerinden birisi olarak annesinin hastalığı gerekçe gösterildi.

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ESKİ KULÜBÜNE SATIŞIN YÜZDE 25'İ ÖDENECEK



Hugo'nun transferinin gerçekleşmesi durumunda, eski kulübü Palmeiras'a satıştan elde edilecek karın yüzde 25'i ödenecek.

Brezilyalı savunmacı, bordo mavili takımda kalması durumunda gelecek sezon 1 milyon 400 bin Euro ücret alacaktı.





DALYA YAPACAKTI



Bordo mavili takımda bugüne kadar 99 resmi maça çıkan Hugo, Yukatel Kayserispor maçında dalya yapacaktı.

Brezilyalı stoper bugüne kadar çıktığı tüm resmi müsabakalarda toplam 9 gol ve 1 asist katkısında bulunurken 16 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştü.