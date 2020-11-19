Trabzonspor'da BB Erzurumspor hazırlıkları! Taktiksel çalışmalar...
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, reaksiyon, 5'e 2 çalışmaları ve gruplar halinde taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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