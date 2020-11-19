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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da BB Erzurumspor hazırlıkları! Taktiksel çalışmalar...

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Trabzonspor'da BB Erzurumspor hazırlıkları! Taktiksel çalışmalar...
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Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, reaksiyon, 5'e 2 çalışmaları ve gruplar halinde taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

'Zeki Çelik giderse alternatif Serkan Asan!DHA muhabiri İbrahim Alioğlu, Trabzonspor'da Abdullah Avcı döneminin ilk günlerini yorumladı. Abdullah Avcı'nın takıma çift idman yaptırdığını ve yorduğunu belirten Alioğlu; 'Takım bunun karşılığını alacaktır, Erzurumspor ile başlıyorlar ve artık hiçbir takım kolay değil Abdullah Avcı mutlak galibiyetle başlamak isteyecektir. Hoca şu an mutlu ve başarılı olacağını düşünüyor. Devre arasına kadar ne kadar çok puan toplanırsa o kadar iyi ara transfer döneminde defansif orta saha için Avrupa'dan bir transfer yapılacağını düşünüyorum.' dedi.
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Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

Trabzonsporda BB Erzurumspor hazırlıkları Taktiksel çalışmalar...

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