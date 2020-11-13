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Trabzonspor'da BB Erzurumspor hazırlıkları sürüyor!
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, reaksiyon, 5'e 2 ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
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