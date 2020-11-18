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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 14:18 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da BB Erzurumspor hazırlıkları! Core ve güç çalışması...

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Trabzonspor'da BB Erzurumspor hazırlıkları! Core ve güç çalışması...
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Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki fitness salonunda yapılan günün ilk antrenmanında, mobilizasyon, core ve güç çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonsporda Abdullah Avcının önceliği takım savunması ve bütünlüğü
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın önceliği takım savunması ve bütünlüğü!

Genç kaleciler sahada çalışmalarını sürdürürken, Hüseyin Türkmen ise düz koşu yaptı.

Trabzonspor, akşam yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

Trabzonsporda BB Erzurumspor hazırlıkları Core ve güç çalışması...

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