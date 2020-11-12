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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 14:32 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da BB Erzurumspor hazırlıkları! Alt yapıya gönderilen gençler geri döndü...

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Trabzonspor'da BB Erzurumspor hazırlıkları! Alt yapıya gönderilen gençler geri döndü...
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Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki fitness salonunda günün ilk antrenmanını yaptı.

Milli oyuncular ile sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün katılmadığı antrenmanın ısınma bölümünde mobilizasyon hareketleri ve core çalışması, ana bölümünde ise genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

Orhan Ak, Abdullah Avcı'yı Trabzonspor'a bu sözlerle ikna ettiDemirören Haber Ajansı muhabiri İbrahim Alioğlu, Trabzonspor'da başlayan Abdullah Avcı dönemiyle ilgili Spor Arena’dan Uğur Yapıcı’ya bilgiler aktardı. Başarılı çalıştırının bordo-mavililer öncesinde Antalyaspor ile prensip anlaşmasına vardığını ancak Trabzonspor'un ısrarı ve yardımcısı Orhan Ak'ın görüşlerinden etkilenip Trabzonspor'da 'evet' dediğini açıkladı.
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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Eddie Newton yönetiminde alt yapıya gönderdiği Faruk Can Genç, Kerem Baykuş ve Süleyman Cebeci gibi genç oyuncuları da geri çağırarak antrenmanlara dahil ettiği öğrenildi.

Trabzonspor, bu akşam günün ikinci idmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

 

Trabzonsporda BB Erzurumspor hazırlıkları Alt yapıya gönderilen gençler geri döndü...

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