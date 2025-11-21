×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor’da Batagov sevinci!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Süper Lig#Başakşehir
Trabzonspor’da Batagov sevinci
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 18:57

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürürken, raporları temiz çıkan savunma oyuncu Batagov’un antrenmanlara katılması teknik ekibi sevindirdi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’de 24 Kasım Pazartesi günü RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı camlaşmayla bu maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirirken, 5’e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Tedavisi devam eden Savic ise antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Gözden KaçmasınSüper Kupa Yarı Final maçlarının stadyumları belli olduSüper Kupa Yarı Final maçlarının stadyumları belli oldu!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Süper Lig#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!