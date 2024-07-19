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Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'dan Onuachu açıklaması!

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#Transfer#Trabzonspor#Onuachu
Trabzonsporda başkan Ertuğrul Doğandan Onuachu açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 07:00

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Onuachu hakkında konuştu.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık oynattıkları Paul Onuachu’nun bonservisi için konuşulan rakamların çok yüksek olduğunu söyledi.

Doğan, “Onuachu’ya 15 milyon Euro verip almam. Kimseyi almam, Onuachu anlamında değil. Onuachu’yu çok seviyoruz, kalmasını istiyoruz ama makul şartlarda bu iş gerçekleşmeli. Makul şartlar oluşmadı. Kulübü aşağı iniyor, biz yukarı çıkıyoruz. İnşallah yakın zamanda mantıklı bir yerde buluşup bu işi bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

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#Transfer#Trabzonspor#Onuachu

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