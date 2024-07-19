Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'dan Onuachu açıklaması!

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık oynattıkları Paul Onuachu’nun bonservisi için konuşulan rakamların çok yüksek olduğunu söyledi.

Doğan, “Onuachu’ya 15 milyon Euro verip almam. Kimseyi almam, Onuachu anlamında değil. Onuachu’yu çok seviyoruz, kalmasını istiyoruz ama makul şartlarda bu iş gerçekleşmeli. Makul şartlar oluşmadı. Kulübü aşağı iniyor, biz yukarı çıkıyoruz. İnşallah yakın zamanda mantıklı bir yerde buluşup bu işi bitireceğiz” ifadelerini kullandı.