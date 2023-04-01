Trabzonspor’da Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi ilk maçına çıkıyor

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Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim ilk resmi maçına bugün evinde Kayserispor mücadelesiyle çıkacak. Abdullah Avcı’nın istifasının ardından yeni yönetimin sezon sonuna kadar devam etme kararı aldığı Orhan Ak da takımın başındaki 2. maçına teknik direktör sıfatıyla çıkacak. Antrenör olarak görev yaptığı karşılaşmada Adana Demirspor karşısında 4-1’lik galibiyet sevinci yaşayan Ak, bu çıkışı Kayserispor karşısında da sürdürmeye çalışacak.

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Karadeniz ekibinde Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Trezeguet ve Naci Ünüvar’ın tedavileri sürerken bu oyuncuların yanı sıra Bahia’ya transferinin resmileşmesi beklenen Vitor Hugo forma giyemeyecek.

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