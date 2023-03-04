Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu 5 yılda 4 kupayla istifa etti! Ertuğrul Doğan vekalet edecek

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Trabzonspor'da 2018 yılında göreve gelen ve 5 yılı bulan başkanlık görevinde kulübe 4 kupa kazandıran başkan Ahmet Ağaoğlu dün istifa etti. Bordo mavililerin 38 yılllık lig şampiyonluğu özlemine son veren görev yaptığı süre içerisinde 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa zaferi yaşayan Ağaoğlu ortaya çıkan görüş ayrılıklarının ardından yönetim kurulunun olağanüstü kongre kararı aldığını belirtirken başkanlık koltuğunu bıraktığını açıkladı.

CAMiAMIZA HAYIRLI OLSUN

Kararın hayırlı olmasını dileyen ve genel kurul talep edenlerin süreci sağlıklı bir şekilde yürütmeleri ve rahat bir çalışma ortamında kongreye hazırlanmaları düşüncesiyle görevlerinden istifa ettiğini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi: “Canım kadar sevdiğim kulübüme 5 yıl başkan olarak hizmet etmek hayatım boyunca yaşayabileceğim en onurlu görevdi. Benden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımın ve büyüklerimin kulübümüzü çok daha yükseklere taşıyacağını ve başarı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum.

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ASLOLAN TRABZONSPOR’DUR

Camiamızdan, bizden sonra göreve gelecek başkan ve yöneticilere her zamankinden çok daha fazla destek olmaları en büyük temennimdir. Hepimizin de çok iyi bildiği gibi elde etmiş olduğumuz başarılar birlik ve beraberlik içerisinde yan yana vermiş olduğumuz mücadeleler sonunda kazanılmıştır. Unutulmamalıdır ki kişiler gelir geçer aslolan Trabzonspor’dur, Trabzonspor’un başarısıdır.”

ERTUĞRUL DOĞAN VEKALET EDECEK

Yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyan Ahmet Ağaoğlu’nun yerine başkan olmak isteyen adaylar, 22 kişiden oluşacak listelerini 15 gün içerisinde Divan Kurulu’na sunacak. Kongre süreci tamamlanana kadar başkanlık görevini vekaleten aday olması da beklenen mevcut asbaşkan Ertuğrul Doğan yürütecek

9 BİN 280 ÜYE OY KULLANABİLECEK

18-19 Mart’ta yapılması planlanan genel kurul çoğunluk sağlanamazsa 25-26 Mart tarihlerinde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek. Seçimde 9 bin 280 üye oy kullanabilecek.