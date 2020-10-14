Trabzonspor'da Başakşehir hazırlıkları! Dayanıklılık...
Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan basına kapalı antrenmanda dayanaklılık çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.
Ligin 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında sakatlanan Edgar Ie'nin takımla çalışmalara katıldığı öğrenildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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