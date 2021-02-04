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GeriFutbol Trabzonspor'da Bakasetas'tan Denizlispor maçı yorumu: 'Çok mutluyum'
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Futbol
Haber Giriş: 04.02.2021 - 21:28 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Bakasetas'tan Denizlispor maçı yorumu: 'Çok mutluyum'

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Trabzonspor'da Bakasetas'tan Denizlispor maçı yorumu: 'Çok mutluyum'
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Trabzonspor'un Denizlispor'u 1-0 mağlup ettiği maçta tek golü atan Anastasios Bakasetas, karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı.

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  • Trabzonspor-Denizlispor maçından en özel fotoğraflar
  • Trabzonspor-Denizlispor maçından en özel fotoğraflar
  • Trabzonspor-Denizlispor maçından en özel fotoğraflar
  • Trabzonspor-Denizlispor maçından en özel fotoğraflar
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Süper Lig'de Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da golün sahibi Bakasetas, maç sonunda konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Yunan oyuncu, Kazanıp, dördüncü sıraya yerleşmek istiyorduk. Bunu başardık, mutluyum. ben de henüz ikinci maçımda gol attım, mutluyum. Her şeyden önce kazanmak önemliydi ve bunu başardık." dedi.

Bakasetas sözlerini, "Adaptasyon sürecimin bu kadar kolay olacağını düşünmedim. Herkes sanki 5-6 yıldır buradaymışım gibi davrandı. Hepsine teşekkür ederim. Takım için her şeyimi vermeye hazırım" ifadeleriyle sürdürdü.

Berat Özdemir ise "Bileğimde sıkıntı yok. Keşke daha sert darbeler olsa da takımım maç kazansa. Takım, beni çok güzel karşıladı. Onlar bana böyle yaklaştığı için ben de uyum gösterdim. Maçlardan önce çok video izlerim. İdolüm çok var. Barcelona'dan Sergio Busquets var, fiziğimiz de benziyor. Genelde onu izlerim" şeklinde konuştu.

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