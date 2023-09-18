Trabzonspor'da Bakasetas'ın kırmızı kart isyanı: Utanç verici bir durumdu

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Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-0 yenerken bordo mavili oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

PAUL ONUACHU: “3 PUANA BİR GOLLE DESTEK VEREBİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Paul Onuachu, “Taraftarlar gerçekten harikalar. Beni karşılamaya geldiklerinde de harikaydılar. Bu akşam ilk dakikadan itibaren bize enerjiyi gerçekten hissettirdiler. Bende onlara 3 puana bir golle destek verebildiğim için çok mutluyum. Her zaman söylediğim gibi maçları tek tek değerlendirmek gerekiyor. İlk sakatlandığımda biraz yavaşladım. Çok ciddi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Sağlık ekibimizle beraber bunu değerlendireceğiz. Baskı seviyesi yüksek ve üst seviye bir lig diyebilirim. Büyük isimli oyuncuların yer aldığı temposu çok yüksek ve her oyuncunun kendisini hazırlaması gerekir” ifadelerini kullandı.

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BATİSTA MENDY: “TAKIMA HIZLI ADAPTE OLABİLDİM”

Galibiyet hakkında konuşan Batista Mendy, “İlk maçında bu sahadan galibiyet ile ayrılmamız çok önemliydi. Bunu da bir derbi maçı olan Beşiktaş’ta yapmamız da önemliydi. Galibiyet aldığımız için çok mutluyum. Buraya geldiğim ilk hafta içerisinde U-19 takımına karşı bir hazırlık maçı yapmıştık. Bütün hafta boyuncu takımla beraber antrenmanlara çıktım. Hızlı adapte olabildim” dedi.

Bordo-mavili taraftarların desteğinin kendisine motivasyon sağladığını kaydeden Mendy, “Taraftarlarımız bugün süperdi. Harikaydılar. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar gerçekten bizi çok desteklediler. Havalimanında da beni karşılamaları gerçekten çok iyiydi. Bana bugünkü motivasyonu veren faktörlerden bir tanesi de o idi” ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ’I DOMİNE ETTİK DİYEBİLİRİM"

Bakasetas, istedikleri şansları bulduklarını belirterek, takım adına 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Bakasetas, “Maçın ilk 20-25 dakikasını çıkartıyorum. Genel itibarıyla Beşiktaş’ı domine ettik diyebilirim. İstediğimiz şansları bulduk. Bunları doğrudan gole çevirebildik. Takımım adına 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Çünkü bugün ikinci derbiyi oynadık. Kendi evimizde oynadık ve puan kaybını çok fazla tolere edemeyecektik” diye konuştu.

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"GALATASARAY MAÇINDA İLK GOLDEN DE SORUMLUYUM"

8 numara pozisyonunda oynadığı sürece gol şansına uzak kaldığını belirten Bakasetas, “10 numara pozisyonunda oynayan bir arkadaşımız var. Abdülkadir Ömür gayet güzel oynuyor. Bardhi’de var aynı zamanda. Tabi ki 8 numara pozisyonunda oynadığım sürece gol şansına biraz uzak kalıyorum. 10 numara pozisyonunda oynadığım kadar gol şansı bulamıyorum. Bu konuda kendimi de eleştiriyorum. Ayrıca Galatasaray maçında kötü oynadığım bir maçta ve ilk golden de sorumluyum. Bunu biliyorum. Ama bu pozisyonda oynuyorsam ve bundan memnun değilseniz bunun için yapabileceğim bir şey yok” ifadelerini kullandı.

"HERKES HATA YAPABİLİR"

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Hakemlere her zaman saygı duyduğunu kaydeden Bakasetas, “Türkiye’de bulunduğum süre içerisinde onunla gayet iyi bir iletişimiz olmuştu. O bana yardımcı oldu ben ona yardımcı oldum. Onu performansından dolayı pek fazla eleştiremem. Ona maçtan sonra neler hissettiğimi söyledim. Herkes hata yapabilir. Gayet normal birşeydir. Bunu anlayışla karşılıyorum” şeklinde konuştu.

"SAYGILI BİR DAVRANIŞ DEĞİLDİ"

Valentin Rosier ile yaşadığı tartışma hakkında konuşan Bakasetas, "Kırmızı kart gerekirdi. Valentin Rosier'in yaptığı saygılı bir davranış değildi. Sadece sarı kartla geçiştirilmesi hoş olmadı. Benim ve takım arkadaşlarım açısından utanç verici bir durumdu. Futbol, zevk alarak oynanması gereken bir oyundur. Savaşabilirsiniz ama karşınızdaki kişilere zarar vermeden yapmanız gerekir." dedi.