Trabzonspor'da Bakasetas ve Hamsik gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

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9 haftada 7 gol, 3 asistlik performans gösteren ve Trabzonspor ’un yine flaş ismi olan Bakasetas, sonrasında sakatlık problemi yaşamıştı. Göztepe maçını kaçıran 28 yaşındaki 10 numara, 11. haftadaki Rize mücadelesinde sonradan oyuna girmişti. Beşiktaş derbisinde 11’de olmasına rağmen bu kez dizinden sakatlanan ve 31. dakikada çıkmak zorunda kalan Yunan futbolcu, Gaziantep karşılaşmasını kaçırdı. Geçtiğimiz hafta ise Karagümrük deplasmanında 21 kişilik kadroda olmasına rağmen süre almadı. Uzun süredir ekstra çalışmalar yapan Bakasetas, artık oynamaya hazır. Fanatik'in haberine göre takımla birlikte idmanlara çıkan ve ağrıları geçen Bakasetas, yarınki Adana Demirspor mücadelesinde ilk 11’de görev bekliyor.

Hamsik kesin 11’de

Hocası Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede oynamak istediğini belirten Bakasetas için kesin karar, bugün yapılacak taktik antrenmanda verilecek. Hamsik’in ise önemli bir sıkıntısı bulunmuyor. Son maçta 82. dakikada kenara gelen ve adalesini tutan Slovak yıldız için MR’a gerek duyulmamıştı. Hamsik, yarın yine 11’de maça başlayacak.