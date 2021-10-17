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Trabzonspor'da Bakasetas ve Abdülkadir Ömür konuştu! "Mutluluktan ağlayanlar vardı"

#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig
Trabzonsporda Bakasetas ve Abdülkadir Ömür konuştu Mutluluktan ağlayanlar vardı

Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğe yükselen Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas ve Abdülkadir Ömür konuştu.

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Mücadeleyi 3 golle kazanan Trabzonspor'da iki kez ağları sarsan Bakasetas ile Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe galibiyetinin önemine vurgu yaptı.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Bakasetas, "Takımın kazanması benim için çok daha önemli. Takım kazandıysa ve ben gol attıysam mutluluğum katlanıyor. Harika mücadele ettik ve önemli bir galibiyet elde ettik. Takıma adaptasyon konusunda buradaki herkesin inanılmaz yardımı ve desteğini gördüm. Bu kadar inancı görünce buna karşılık vermeye çalışıyorsunuz. Adaptasyonumun kısa sürmesinin nedenlerinden biri Yunanistan'da büyük bir takımda oynamamdır. Bunun da bana çok yardımı oldu." diye konuştu.

"MUTLULUKTAN AĞLAYANLAR VARDI"

Galibiyetten dolayı takım olarak duygusal anlar yaşadıklarını söyleyen Abdülkadir, "Herkes mutluydu ama ben bir duygusaldım... Buna ihtiyacımız vardı. Böyle iyi bir takıma karşı oynayıp galip gelip lider olmaya ihtiyacımız vardı. Soyunma odasında mutluluktan ağlayanlar vardı." dedi.

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Süper Lig

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