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Trabzonspor'da Bakasetas Galatasaray maçı öncesi dinlendirildi

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#Trabzonspor#Bakasetas#Galatasaray
Trabzonsporda Bakasetas Galatasaray maçı öncesi dinlendirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 16:20

Trabzonspor, Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yapılan idmanla sürdürdü. Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan ve rahatsızlanan oyunculardan Eren Elmalı, Abdülkadir Ömür ve Marc Bartra, antrenmanda çalışırken, Bakasetas ise Galatasaray maçı için dinlendirildi.

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Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 10.30’da idman yapan bordo mavili ekip, dinamik ısınma, esneme ve 5’e 2 çalışma yaptı. Şut çalışması ile tamamlanan antrenmanda, Galatasaray maçı için dinlendirilen Bakasetas yer almadı. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Bruno Peres idmanda yer almazken, Antalyaspor maçında sakatlık geçiren ve rahatsızlanan oyunculardan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Abdülkadir takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıkların yarın yapılacak antrenmanla tamamlayacak.

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#Trabzonspor#Bakasetas#Galatasaray

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