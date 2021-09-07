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GeriFutbol Trabzonspor'da ayrılık! TFF 1. Lig ekibine kiralandı
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Futbol
Haber Giriş: 07.09.2021 - 18:23 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da ayrılık! TFF 1. Lig ekibine kiralandı

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Trabzonspor'da ayrılık! TFF 1. Lig ekibine kiralandı

Trabzonspor, 21 yaşındaki sol bek Faruk Can Genç'i 1 yıllığına Ümraniyespor'a kiraladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Trabzonspor'dan sol bek Faruk Can Genç'i 1 sezonluğuna kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki sol bek Faruk Can Genç'i renklerine kiralık olarak bağladı. Faruk Can'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.

Trabzonsporda ayrılık TFF 1. Lig ekibine kiralandı

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