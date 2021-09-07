Trabzonspor'da ayrılık! TFF 1. Lig ekibine kiralandı
Trabzonspor, 21 yaşındaki sol bek Faruk Can Genç'i 1 yıllığına Ümraniyespor'a kiraladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Trabzonspor'dan sol bek Faruk Can Genç'i 1 sezonluğuna kiraladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki sol bek Faruk Can Genç'i renklerine kiralık olarak bağladı. Faruk Can'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.
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