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Trabzonspor'da ayrılık: John Lundstram, Hull City'nin yolunu tuttu!

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#Transfer#Trabzonspor#Hull City
Trabzonsporda ayrılık: John Lundstram, Hull Citynin yolunu tuttu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 20:10

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Trabzonspor'un İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram'ı renklerine bağladı.

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Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Trabzonspor'un 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada ise, "Profesyonel futbolcumuz John David Lundstram'ın 2025/2026 futbol sezonu sonuna kadar Hull City Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında Rangers'tan transfer edilen Lundstram, Trabzonspor formasıyla çıktığı 44 resmi maçta 4 gol - 1 asistlik performans sergilemişti.

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#Transfer#Trabzonspor#Hull City

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