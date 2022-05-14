Trabzonspor'da ayrılacak ilk isim netleşti! Menajeriyle görüşülecek... | Transfer haberi

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Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da gelecek yılın kadrosunda düşünülmeyen ilk isim belli oldu.

Fanatik'te yer alan habere göre; bu sezon üst üste sakatlık problemleri yaşayan ve bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Fode Koita, gelecek yıl kadroda düşünülmüyor. Tecrübeli forvetin menajeriyle önümüzdeki günlerde görüşme yapılacağı ve kararın iletileceği öğrenildi.

Süper Lig ’den talipleri bulunan Koita’nın Trabzonspor’la 2yıl daha kontratı bulunuyor. 31 yaşındaki oyuncu 16 lig maçında gol atamazken, sadece kupada 1 kez ağları sarstı.

UĞURCAN ÇAKIR: GİTMEK İSTİYORUM

Bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır da dün A Spor'a verdiği röportajda Avrupa'ya transfer olmak istediğini söylemişti.

Uğurcan açıklamasında, "Trabzonspor'da oynadığımdan beri çok fedakarlık yaptım, kulüp de yaptı. Hedeflerim arasında Avrupa'ya gitmek var. Bana uygun bir teklif gelirse gitmek istiyorum. Trabzonspor'da artık 3 kupam var. Gidersem bana kızmazlar artık. Mantıklı bir teklif olursa gitmek istiyorum. Daha önce de teklif oldu ama ben hep ortada kaldım. Kulüp ne derse onu yapmak istedim. Çok fedakarlık yaptım, onlar da biliyor. Mantıklı bir teklif olursa bu sezon gitmek istiyorum artık. Tekliflerin hangi takımdan geldiği de önemli. Gitmek için gitmek istemiyorum. Hedeflerim doğrultusunda çok iyi bir basamak olacak kulüp tercihim. Lig tercihi değil. Gideceğim takımdan daha büyük takımlara gitmek istiyorum, böyle bir tercih yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.