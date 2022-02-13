Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri

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Şampiyon olmak istediklerini ancak ligin henüz bitmediğini söyleyen Anthony Nwakaeme, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Sahadan mutlu ayrıldık, istediğimizi aldık. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Henüz biten bir şey yok. Resmen bitene kadar asla bitmemiştir. Benim en önemli özelliğim topu koruyabilmek, o an da koruyabileceğimi hissettim. Belki şanslıydım. Visca'ya da güzel bir asist olmuş oldu." diye konuştu.

Abdullah Avcı nerede görev verirse elinden geleni yapmaya çalıştığını kaydeden Dorukhan, "Bizim takımımız çok iyi arkadaşlardan oluşuyor. Takımda herkes galibiyeti çok istiyordu. Çalışmalarımızın karşılığını aldık. Hocam neler yapmamız gerektiğini söylüyor. İdmanlarda çalışıyoruz, ben de elimden gelini yaptım. Hocam nerede görev verirse oynuyorum" dedi.