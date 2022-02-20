Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme yeni sözleşme açıklaması

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Trabzonspor'da mutlu olduğunu ve geleceğinin birkaç gün içinde netleşebileceğini belirten Anthony Nwakaeme, "Kupa ellerimize gelene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Yeni sözleşmeyi başkana sorun. Trabzon'u seviyorum. Burada mutluyum. Birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." sözleriyle yeni sözleşme için yeşil ışık yaktı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Penaltı atışında top dizine geldiği için zorlamak istemediği için çıktığını söyleyen Uğurcan Çakır, "Şampiyonluğa gidiyoruz. Bu zor deplasmanda kazanmak önemliydi. Özgüvenimiz yerinde. İnşallah şampiyonlukla bitiririz. Penaltıda top dizime geldi. Biraz ağrı hissettim. Zorlamak istemedim. O yüzden çıktım." dedi.