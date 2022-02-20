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Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme yeni sözleşme açıklaması

#Trabzonspor#Anthony Nwakaeme#Uğurcan Çakır
Trabzonsporda Anthony Nwakaeme yeni sözleşme açıklaması

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam eden Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ve Uğurcan Çakır, karşılaşmayı değerlendirdi.

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Trabzonspor'da mutlu olduğunu ve geleceğinin birkaç gün içinde netleşebileceğini belirten Anthony Nwakaeme, "Kupa ellerimize gelene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Yeni sözleşmeyi başkana sorun. Trabzon'u seviyorum. Burada mutluyum. Birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." sözleriyle yeni sözleşme için yeşil ışık yaktı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Penaltı atışında top dizine geldiği için zorlamak istemediği için çıktığını söyleyen Uğurcan Çakır, "Şampiyonluğa gidiyoruz. Bu zor deplasmanda kazanmak önemliydi. Özgüvenimiz yerinde. İnşallah şampiyonlukla bitiririz. Penaltıda top dizime geldi. Biraz ağrı hissettim. Zorlamak istemedim. O yüzden çıktım." dedi.

 

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#Trabzonspor#Anthony Nwakaeme#Uğurcan Çakır

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