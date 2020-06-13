Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şov devam!

Trabzonspor'da sezonun en formda isimlerinden olan Anthony Nwakaeme dün de boş geçmedi ve bu sezon ligde 11. golünü kaydetti.

Alexander Sörloth’un ardından bu sezon takımın en golcü ikinci ismi durumunda olan Nwakaeme’nin 9 da asisti bulunuyor.

Başarılı oyuncu Süper Lig’de oynadığı son iki sezonda Trabzonspor formasıyla en fazla gol atan (21) ve asist yapan (16) oyuncu durumunda.

Hüseyin Çimşir 67. dakikada Nwakaeme’ye kenara alıp yerine Ndiaye’yi sürdü. Değişiklik tabelasında ismini gören Nijeryalı futbolcu buna oldukça şaşırırken ellerini kaldırarak kulübeye sitemkar bir harekette bulundu. Nwakaeme ardından en yakın çizgiden oyun alanını terk etti. Nwakaeme, tribünlere giderek Sosa’ya dert yanarken ‘Kaptan’ da takım arkadaşını teselli etti.

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