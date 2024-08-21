Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Maç kadrosundan çıkarıldı...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi St. Gallen ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması geldi.

Bordo - mavililerin yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı ifade edildi.

Nijeryalı futbolcunun sol alt adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, şu ifadeleri kullandı:

"Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır.”