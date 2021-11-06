Trabzonspor'da Andreas Cornelius'tan Beşiktaş galibiyeti yorumu: 'Çok değerli'

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Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da 90+6'da sahne alan Andreas Cornelius, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Galibiyetin önemine vurgu yapan Cornelius, "Çok mutluyum. En önemli maçlarımızdan birini oynadık. En tepe için mücadele ediyoruz. Kazandığımız için mutluyuz, çok değerli bir galibiyet aldık." dedi.

Danimarkalı santrfor sözlerini, "Attığım golü eşime ve bebeğime armağan ediyorum. Bana evde güzel bir ortam sunuyorlar ve işime odaklanmamı sağlıyorlar." ifadeleriyle tamamladı.

'CORNELIUS'U GÖRDÜM'

Anthony Nwakaeme ise "Gol, goldür. Sonuçta 2-1 kazandık. Cornelius, bana verdi. Çalım attım ve Cornelis'u gördüm, topu ona verdim." şeklinde konuştu.