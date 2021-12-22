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Trabzonspor’da Andreas Cornelius tutulmuyor

#Trabzonspor#Andreas Cornelius#Altay
Trabzonspor’da Andreas Cornelius tutulmuyor

Danimarkalı futbolcu üst üste 3. maçında da ağları havalandırmayı başardı. Dün Altay deplasmanında yaptığı duble ile birlikte Süper Lig’de toplamda 9 kez ağları havalandıran Andreas Cornelius son 7 karşılaşmada ise 6 gol, 1 asistle 7 gole direkt katkı verdi.

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Trabzonspor’da Andreas Cornelius üst üste 3 lig maçında da ağları havalandırmayı başardı. Daha önce 2‘şer hafta üst üste gol sevinci yaşamasına rağmen devamını getiremeyen Danimarkalı futbolcu şanssızlığını dün İzmir’de sona erdirdi.

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6. haftada Konya, 7. haftada alanya, 12. haftada Beşiktaş, 13. haftadaki Gaziantep maçlarında fileleri havalandırdıktan sonra duran Cornelius, Antalya deplasmanı ve iç sahadaki Hatay karşılaşmalarının ardından Altay’a da golünü atıp 3’te 3 yapmayı başardı.

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2017’DEN SONRA iLK

Bordo mavili formayla ligde toplamda 9 kez kez fileleri sarsan 28 yaşındaki futbolcu son 7 lig maçında ise 6 gol, 1 asistle 6 gole direkt katkı verdi. ayrıca Andreas Cornelius, Mart 2017’den Kopenhag’da sergilediği performansın ardından ilk kez üst üste 3 lig maçında gol attı.

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#Trabzonspor#Andreas Cornelius#Altay

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