Trabzonspor'da Andreas Cornelius için Kopenhag iddiası! Bakambu mu transfer ediliyor?

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Trabzonspor'da transferin son döneminde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo mavililerde Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'un takımdan ayrılıp Kopenhag'ın yolunu tutabileceği iddia edildi.



Trabzonspor forvet bölgesini güçlendirmek için arayış devam ediyordu. Bu doğrultuda bordo-mavililer, Marsilya forması giyen eski Bursasporlu oyuncu Cedric Bakambu için kulübüne resmi teklif yaptı.

BUGÜN ONAY BEKLENİYOR

61 Saat'in haberine göre; 31 yaşındaki oyuncuyla da görüşen bordo-mavili yöneticiler, futbolcuyu ikna ederken Fransız kulübünün de gün içerisinde onay vermesi halinde transfer kesinlik kazanacak.

Trabzospor ve Fransız ekibi arasında bonservis pazarlıkların kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte oyuncunun Umut Bozok ile aynı uçakta gelmesi bekleniyor.

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Bakambu bu sezon sonradan oyuna dahil olduğu 3 maçta 1 asistlik katkı sağlarken, geçtiğimiz sezon ise 21 maçta 4 gol, 1 asist kaydetmişti.