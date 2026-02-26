×
Spor Haberleri

Trabzonspor'da Andre Onana geleceğiyle ilgili kararını verdi!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Andre Onana#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 15:11

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, sezon sonu için kararını verdi.

Sezon başında Manchester United’dan Trabzonspor’a kiralık olarak transfer olan Andre Onana, sezon sonu için kararını verdi.

Onana, sezonu kiralık olarak geçirdiği Trabzonspor'un ardından Manchester United'a dönmeye hazırlanıyor.

The Guardian'da konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

Andre Onana, Trabzonspor’daki kiralık sözleşmesi sona erdiğinde Manchester United’ın 1 numaralı kalecisi olarak yeniden kendini kanıtlamak için mücadele etmek istiyor ve kendisine bu fırsatın verileceğine inanıyor.

29 yaşındaki kaleci, dalgalı performansının ardından United’ın Royal Antwerp’ten 18 milyon sterlin karşılığında Senne Lammens’i transfer etmesi üzerine 11 Eylül’de Türk kulübüne imza attı. Onana’nın, United’da sezon öncesi hazırlık kampına katılması bekleniyor.

Onana, Temmuz 2023’te Inter’den Manchester United’a 44,1 milyon sterlin karşılığında beş yıllık sözleşmeyle katılmıştı ancak bir dizi hatayla istikrarsız bir performans sergiledi. Erik ten Hag, Kamerunlu kaleciyi transfer etmiş ve onu birinci tercih yapmıştı. Ancak Ruben Amorim, Onana’yı Lyon deplasmanındaki 2-2’lik beraberlikte yenilen iki golde de hatalı bulmasının ardından nisan ayında Newcastle deplasmanı kadrosuna almamış ve bu sezonun başında da onu ilk 11 dışında bırakmıştı.

Onana, 1 numaralı forma için rekabet etme şansı olacağını düşünse de, Lammens'in performansı nedeniyle nedeniyle bu formayı geri alması zor görünüyor.

