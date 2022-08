Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas: "Haftaya Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız"

Haberin Devamı

Trabzonsporlu yıldız Anastasios Bakasetas, Kopenhag'a kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Yenilen ikinci golün ardından iyi bir reaksiyon gösterdiklerini söyleyen Anastasios Bakasetas, "Çok kritik anlarda 2 gol yedik. 2. golün ardından iyi bir reaksiyon verdik ve yine önemli bir anda golü bulduk. Bu golün önemini önümüzdeki hafta daha iyi anlayacağız." dedi.

Her zaman takım için en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Bakasetas, "Ben bir robot değilim. Bazen kötü maçlar çıkarabilirim ancak her seferinde takıma en iyi şekilde destek olmaya çalışıyorum. Bizim takımımız böyle bir takım, her maçı kazanmak istiyoruz. Bazen iyi maç çıkarmıyoruz ancak her zaman çabalıyoruz. Takımımızda lider oyuncular ve daha da önemlisi çok iyi karakterler var. Böyle bir takımda oynadığım için şanslı hissediyorum. Ben bu takıma sonuna kadar inanıyorum. Önümüzdeki hafta grup aşamasına kalmayı başaracağız. Bütün kalbimizle oynarsak turu geçeceğimizden eminim." diye konuştu.