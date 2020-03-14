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Futbol
Haber Giriş: 14.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da Alexander Sörloth sevinci!

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Trabzonspor'da Alexander Sörloth sevinci!
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Yeni Malatya maçında sakatlanan Sörloth, Başakşehir maçında sahada olabilecek. Kamil Ahmet Çörekçi ise 3-6 hafta olmayacak.

Trabzonspor'a sakatlığı bulunun futbolculardan bir iyi haber geldi bir de kötü. Bordo mavili takımda Yeni Malatya ile oynanan erteleme mücadelesinde sakatlanan Alexander Sörloth’un sol ayak sol ayak başparmağında ödem, dış yan bağında zorlama tespit edilirken Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı ifade edildi.

Gaziantep karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise çekilen MR sonucunda sahalara dönüş süresinin 3-6 hafta olarak öngörüldüğünü belirtildi.

Trabzonspor'a sakatlığı bulunun futbolculardan bir iyi haber geldi bir de kötü. Bordo mavili takımda Yeni Malatya ile oynanan erteleme mücadelesinde sakatlanan Alexander Sörloth’un sol ayak sol ayak başparmağında ödem, dış yan bağında zorlama tespit edilirken Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı ifade edildi. Gaziantep karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise çekilen MR sonucunda sahalara dönüş süresinin 3-6 hafta olarak öngörüldüğünü belirtildi.

Trabzonsporda Alexander Sörloth sevinci

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