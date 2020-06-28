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GeriFutbol Trabzonspor'da Alexander Sörloth 6 maç sonra gol attı!
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Haber Giriş: 28.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Alexander Sörloth 6 maç sonra gol attı!

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Trabzonspor'da Alexander Sörloth 6 maç sonra gol attı!
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Bordo mavili ekibin Norveçli yıldızı Alexander Sörloth ligdeki 6 maçlık suskunluğuna Ankaragücü karşısında son verdi.

Süper Lig’de düne kadar son golünü 22 Şubat’ta deplasmanda Beşiktaş’a karşı atan Sörloth karşılaşmanın henüz başında topu ağlara göndermeyi başardı.

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını boş geçtikten sonra özlemini dindiren Kuzeyin Kralı bu sezonki 20. golünü Ankaragücü ağlarına gönderdi.

Ancak Kuzeyin Kralı’nın performansına rağmen galibiyet gelmeyince gol sevinci de yarım kaldı.

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