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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 15:46 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Alanyaspor hazırlıkları! Taktiksel çalışma...

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Trabzonspor'da Alanyaspor hazırlıkları! Taktiksel çalışma...
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Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptıkları antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Samet Aybabadan Trabzonspor açıklaması
Samet Aybaba'dan Trabzonspor açıklaması!

Takım, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam edecek.

 

Trabzonsporda Alanyaspor hazırlıkları Taktiksel çalışma...

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