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Trabzonspor'da Alanyaspor hazırlıkları! Taktiksel çalışma...
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptıkları antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Takım, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam edecek.
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