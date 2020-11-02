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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 17:09 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Alanyaspor hazırlıkları! Basına kapalı taktiksel çalışma...

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Trabzonspor'da Alanyaspor hazırlıkları! Basına kapalı taktiksel çalışma...
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Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sağanak altında basına kapalı antrenman gerçekleştirdiği belirtildi.

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Açıklamada, futbolcuların antrenmanda taktiksel çalışmalar yaptığı kaydedildi.

 

Trabzonsporda Alanyaspor hazırlıkları Basına kapalı taktiksel çalışma...

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