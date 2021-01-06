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GeriFutbol Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'ndan sitemkar sözler: "Galatasaray maçından sonra hırpalandık"
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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2021 - 18:33 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'ndan sitemkar sözler: "Galatasaray maçından sonra hırpalandık"

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe maçı sonrası kulübün genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray mağlubiyeti sonrası sert eleştirilere maruz kaldıklarını belirten Ağaoğlu, "Galatasaray maçından sonra kamuoyunda biraz hırpalandık. Dönüp baktığınızda 9 maç, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. O da Galatasaray maçı." sözleriyle bazı eleştirileri haklı bulmadığını belirtti.

Galatasaray maçından sonra yapılan sert eleştirilere değinen Ağaoğlu, "Düşünerek eleştirenlere her zaman saygımız var, onlar da bize her zaman katkıda bulunuyor. Fakat dediğim gibi özellikle Galatasaray maçından sonra kamuoyunda biraz hırpalandık. Dönüp baktığınızda 9 maç, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. O da Galatasaray maçı.  Pandemi döneminde yayıncı kuruluştan elde edilen gelirde ciddi düşüş, uzun süre ödeme yapılmaması, bu bütün kulüpleri sıkıntıya soktu. Seyirci hasılatının olmaması, reklam ve sponsorluk gelirlerinin tamamen durmuş olması ve ürün satışlarının dibe vurması. Buna rağmen bugün oyuncularına 1 kuruş borcu olmayan bir Trabzonspor. Bizim yönetimin göreve geldiği zaman en büyük sıkıntı olarak önünde duran bu problem ortadan kalkmış ki siz de dahil kimse bunu konuşmuyor." diye konuştu.

Trabzonsporda Ahmet Ağaoğlundan sitemkar sözler: Galatasaray maçından sonra hırpalandık

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