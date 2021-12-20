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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nda şampiyonluk ve transfer sözleri

#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Süper Lig
Trabzonsporda Ahmet Ağaoğlunda şampiyonluk ve transfer sözleri

Süper Lig'de açık ara lider durumda bulunan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu; şampiyonluk, transfer ve ligin genel durumu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında birçok konuda hakkında konuştu.

"LİGİN İKİNCİ YARISI ÇOK DAHA ÇEKİŞMELİ OLACAK"

Lige iyi başladıklarını ancak ikinci yarının daha zorlu geçebileceğini belirten Ağaoğlu, "İyi bir başarı değil şuan için iyi bir başlangıç yaptık. Daha önümüzde 21 maç var yarısını bile oynamadık. Rakiplerimiz arzu ettikleri düzeyde başlangıç yapamadılar. Bunu sezon sonuna kadar yaşayacaklar diye bir şey yok. Ligin ikinci yarısı çok daha çekişmeli olacak. Maç maç bakıyoruz." dedi.

"3 BÜYÜK TAKIMI YARIŞIN İÇİNDE GÖRÜYORUM"

3 büyükleri hala şampiyonluk yarışının içinde gördüğünü söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray… Fark 20 puan oldu ama yaşadıkları türbülansa rağmen onları yarışın içinde görüyorum. Göze hoş gelen futbol olarak baktığınızda, Hatayspor, Konyaspor, Başakşehir, Karagümrük güzel futbol oynuyorlar. Ligin geneline belki yayamadılar belki ama… Şampiyonluk mücadelesi içerisinde 3 İstanbul takımı gösteriliyor ama burada Hatayspor’a, Konyaspor’a, Alanyaspor’a, Başakşehir’e saygısızlık yapılıyor. Başakşehir’in çıkışına bakarsanız şampiyonluk yarışı içindeki takımları rahat bırakacak gibi gözükmüyorlar. Hatay çok istikralı. Ömer hoca ile devam ettiler bazı kayıplar yaşadılar ama takviyelerle oynadıkları futbol takdiri hak ediyor. Aynı şekilde İlhan Hoca ile birlikte Konyaspor. İlhan Hoca bu işi iyi yapan takdir ettiğim hocalardan biri." ifadelerini kullandı.

SÖRLOTH DEVRE ARASINDA TRANSFER EDİLECEK Mİ?

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Sörloth'un ara transferde gelmesinin kolay olmadığının altını çizen Ağaoğlu, "Sörloth, ara transferde yok. Real Socieadad’ın elinde opsiyon. Nisan ayında kullanmadığı takdirde Redbul’a geri dönecek. Nisan ayına kadar da kolay kolay onu oradan almak kolay değil. Trabzonspor’un oyun yapısı göz önüne alındığında ilerde oynayan oyuncular skora katkı yapan oyuncular. En fazla skora katkı yapan takım…" dedi.

UĞURCAN VE ABDÜLKADİR GİDECEK Mİ?

Doğru rakama her oyuncunun satılabileceğini söyleyen Ağaoğlu, Hedefleriniz doğrultusunda yerini doldurulacak her oyuncu gönderilir. Doğru paraya… Geçen sezon sonu Uğurcan’a bir teklif geldi. Onun anlaşmalı olduğu yurt dışında menajerlik şirketiyle de görüşmüştük. Onlar 5 gün kala getirdiler. Transfer penceresinin kapanmasına 5 gün kala teklif getirdiler. Belki pazarlık sürecinde elimizi bağlamak için miydi? Gerçekleşmesi mümkün değildi." şeklinde konuştu.

"23 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GERİ ÇEVİRDİM"

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Abdülkadir'e gelen 23 milyon Euro'luk teklifi geri çevirdiğini kaydeden Ağaoğlu, "Vakti zamanla Abdülkadir Ömür’e 23 milyon Euro teklifi geri çevirmiş adamım. Yusuf’u vermişiz, aradan geçmiş 3 gün 5 gün Abdülkadir’e böyle bir teklif geliyor. Hedefi olan takımız." diye konuştu.

EDİN VİSCA İDDİASI...

Yapılacak transferlerde bonservis bedeline dikkat çeken Ağaoğlu, "Performans olarak değerlendirmeyi hocanın kendisi ve izleme ekibi yapıyor. Bir iki oyuncuyla alakalı hocaya geri döndük. 'oyuncunun talebi bu, ne diyorsunuz' dedik. 'Başkanım maliyeti yüksek kalsın' dedi. Trabzonspor’un yaşadığı sıkıntılar, diğer kulüplerin yüzde 70-80’inin yaşadığı sıkıntılar finansal. Oyuncu alır getirirsiniz sıkıntı yok, ama parasını ödemek... O oyuncunun maliyetinden dolayı diğer oyuncuların parasını ödeyemediğinizde yapıyı çökertirsiniz. Biz bonservisi elinde sadece imza parasıyla gelen oyuncuya bayılıyoruz. Djanniy, Dorukhan, Kouassi öyle geldi. Bunlar güzel transferler. Ama bunlar sezon sonu mümkün olabiliyor. Devre arasında kulübüyle sözleşmesi olan oyuncuyu ki kulübü sizin ihtiyacınız olduğunu hissettiğiniz anda balığı kavağa çıkarmaya başlıyor." dedi.

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#Trabzonspor#Ahmet Ağaoğlu#Süper Lig

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